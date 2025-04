PETACCIATO. Congratulazioni alla dottoressa Francesca Corallo Moretti che ha conseguito brillantemente la laurea in Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche presso la Iulm di Milano.

“Congratulazioni per questo importante traguardo! Il tuo impegno e la tua determinazione ti hanno portato lontano. In bocca al lupo per il futuro!”.