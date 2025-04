GUGLIONESI. Buon compleanno a Francesco Fulvio che oggi, sabato 5 aprile, spegne 41 candeline. Per lui una dedica speciale dall’amico Carmine.

«Oggi è il tuo giorno. Ricordo ancora la prima volta che ci siamo conosciuti, in un pomeriggio uggioso di ottobre, per lavoro. È stata affinità a prima vista. Dal primo istante si è capito che sarebbe nata un’amicizia diversa. Qualcosa di più. Ci siamo raccontati le nostre vite… e, purtroppo, qualcosa ci accomunava:

aver perso ciò che di più caro si possa avere. Ma certe tragedie non accadono per caso.

Avevamo bisogno, entrambi, di qualcuno che sapesse ascoltare. Di qualcuno che potesse capire. In un mondo pieno di persone senza scrupoli, dieci anni fa ho conosciuto un uomo dal cuore puro e dall’animo nobile. Sarò sempre la tua spalla destra, l’amico su cui potrai contare. Nel bene e nel male. Nella ragione e nel torto. Ho conosciuto un fratello. Ti voglio bene. Buon quarantunesimo».