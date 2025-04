SANTA CROCE DI MAGLIANO. Giuseppe Lamanna consegue con lode la laurea magistrale in Ingegneria Civile.

«Un percorso entusiasmante, affrontato con impegno, dedizione, passione, costanza e sacrificio con la consapevolezza di poter raggiungere un risultato importante in un settore significativo. Il 9 aprile 2025 Giuseppe Lamanna ha conseguito brillantemente, con una votazione di 110/110 e lode, la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi del Molise.

Ha discusso un’innovativa tesi in Costruzioni in Zona Sismica dal titolo “Raccolta e Analisi Dati Web-Based per la Caratterizzazione dei Centri Urbani delle Aree Interne”. Relatore: prof. Giovanni Fabbrocino, correlatori prof. Antonio Sandoli e ing. Tony Fierro. A Giuseppe congratulazioni e auguri per un futuro brillante e ricco di soddisfazioni dai genitori Matteo e Fedela, dalla sorella Mariastella, dalla nonna Maria Assunta, dalla zia Concetta, dai cugini e da tutti gli amici. Ad maiora semper!»