COLLETORTO. Michele Campanelli consegue la Laurea in Giurisprudenza. Una giornata speciale, che consolida un percorso fatto di impegno, passione, sacrificio e la determinazione nel raggiungere con merito un traguardo significativo. Martedì 15 aprile 2025 Michele Campanelli ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi del Molise.

Il neodottore ha discusso una tesi in Diritto del lavoro dal titolo “Mobbing e nuove tecnologie”, relatore ch.mo Prof. Paolo Pizzuti. Congratulazioni dai genitori Luigi e Anna, dai nonni Domenicangelo e Rosaria con un pensiero per i nonni in Cielo Michele e Antonietta, dagli zii, dai cugini e da tutti gli amici. «Ti auguriamo un futuro professionale pieno di entusiasmo. Ad maiora semper».