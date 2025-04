MONTENERO DI BISACCIA. E’ un vero piacere pubblicare gli auguri della laurea di un caro amico, solitamente da Montenero di Bisaccia è lui a girarci quelli per le altre persone. Congratulazioni al collega Simone Zappitelli, che ieri ha conseguito la laurea magistrale in Linguistica moderna con il voto di 110 e lode a Napoli. “Il tramonto del sistema partitico della Prima Repubblica” il titolo della tesi discussa. Quindici anni dopo l’alloro accademico in Scienze politiche relazioni internazionali europee e delle amministrazioni, Simone si è rimesso in gioco, conseguendo un secondo titolo, col massimo dei voti.

A fargli per primo gli auguri il figlio Francesco.