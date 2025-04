Air basket Italiangas Termoli in trasferta a Rende

TERMOLI. Penultimo impegno, ormai a salvezza acquisita, per l’Air basket Italiangas Termoli, che stasera scenderà sul parquet di Rende, per affrontare il quintetto casalingo del Bim Bum.



Nella fase Play-In Out ormai agli sgoccioli, con l’ultima trasferta per i biancoazzurri al Pala Polifunzionale di Rende contro la Bim Bum Basket.

I termolesi, nonostante la sconfitta casalinga di domenica, hanno già conquistato con due giornate d’anticipo la salvezza diretta in B Interregionale. Ma non è il momento di abbassare la guardia: bisogna dare il massimo anche per rispetto delle altre squadre, che stanno ancora lottando per i propri obiettivi.

Inoltre, non crediamo che a Rende ci accoglieranno con sorrisi e fiori, visto com’è andata all’andata. Non tanto per ciò che è successo in campo – dove l’Air dominò nettamente sia nel gioco che nel punteggio – quanto per una questione comportamentale al di fuori del rettangolo sportivo. Ricordiamo bene una frase captata tra dirigenti: “Ci rivedremo a Rende…”

Confidiamo nel fatto che, essendo in Settimana Santa, tutto venga lasciato alle spalle e la partita si giochi nel massimo rispetto. Speriamo che fili tutto liscio. Alla fine, auguriamo a tutti una serena e felice Pasqua!

Palla a due stasera ore 20.30.

Michele Trombetta