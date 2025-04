Air basket Italiangas Termoli perde col Catanzaro, ma conquista ufficialmente la salvezza in serie B

TERMOLI. Pareva sfumato in casa, stasera, il primo dei tre match ball a disposizione dell’Air basket Italiangas Termoli, che ha subito una battuta d’arresto, la seconda consecutiva, sconfitta dal Basket Academy Catanzaro per 65-54, ma la concomitanza della sconfitta del Canosa ha regalato la permanenza ufficiale in serie B Interregionale. Insomma, montagne russe nelle emozioni al PalaSabetta.

Inizio cauto da parte di entrambe le squadre, con i calabresi più precisi al tiro. Nonostante ciò, il primo quarto si chiude con un punteggio molto equilibrato: 13 a 14 per gli ospiti.

Nel secondo periodo, l’Air parte forte e, grazie a due triple consecutive, effettua il sorpasso. A 6’41’’ dall’intervallo lungo, i termolesi sono avanti 20 a 17. Catanzaro però reagisce: a 4’ dalla fine del quarto aggancia sul 22 pari e, dopo appena 20 secondi, mette la testa avanti sul 22 a 24.

Il finale del secondo periodo è tutto di marca calabrese: a 1’53’’ dalla pausa lunga, gli ospiti allungano sul 24-29, e a meno di un minuto dalla sirena toccano il +10 (24-34). Ma proprio allo scadere, Matteo Grimaldi trova la tripla del -7 che fissa il punteggio all’intervallo sul 27-34.

Il terzo quarto inizia male per l’Air: il Catanzaro approfitta degli errori sotto canestro dei termolesi e, a metà tempo, si porta avanti di 10 punti. Poi, però, Canistro & C. dimezzano il distacco: a 2’21” dal termine il punteggio è 40-45. A 18″ dalla fine, però, il tabellone segna 42 a 49. Il terzo quarto si chiude così, con l’Air a -7.

Nel finale l’Air si riavvicina fino al -3, ma a 6 minuti dalla fine una tripla catanzarese riporta gli ospiti sul +6. La partita si rivela più dura del previsto. A 3’50” dal termine il distacco resta invariato, sempre +6 per Catanzaro, che poi allunga fino al +8 a 3 minuti dalla fine.

Intanto, arrivano notizie da Canosa: la squadra di casa, il Canusium, ha perso contro il Marigliano. Questo significa che, anche in caso di sconfitta, l’Air Basket è matematicamente salva.

Gli ultimi minuti diventano accademici: l’obiettivo salvezza diretta è stato centrato. Complimenti alla squadra e alla società!

Michele Trombetta