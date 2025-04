Air basket Italiangas Termoli ringrazia i media locali

TERMOLI. La società Air Basket Italiangas Termoli desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i giornalisti, fotografi, videomaker e operatori dei media locali che hanno seguito con passione, competenza e dedizione il nostro cammino durante questa intensa stagione sportiva.

«Il vostro lavoro ha permesso di raccontare, valorizzare e condividere ogni istante vissuto dentro e fuori dal campo: dalle vittorie ai momenti più difficili, dagli sforzi quotidiani dei nostri ragazzi alle emozioni che solo lo sport sa regalare.

Grazie per aver amplificato il nostro messaggio, per aver immortalato ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni gesto tecnico, e per aver rafforzato il legame tra la squadra e i tifosi. Senza il vostro prezioso contributo, nulla avrebbe avuto lo stesso sapore. Ci rivediamo presto, pronti a scrivere nuove pagine di sport insieme. Con gratitudine».