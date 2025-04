Air Basket Italiangas Termoli sconfitta a Marigliano dopo un supplementare

TERMOLI. Fatale al quintetto di coach Gigi Marinelli il tempo supplementare, nella serata di ieri, a Marigliano, dove la Promobasket ha battuto l’Air Basket Italiangas Termoli 73-67.

Questa sconfitta proprio non ci voleva, soprattutto perché è arrivata al tempo supplementare, dopo che i quattro tempi regolamentari si erano chiusi sul 60 a 60. E dire che a portare la partita all’extra time — e poi anche a perdere nel supplementare — ci hanno messo parecchio del loro i ragazzi in campo, facendosi raggiungere e poi superare.Va detto, senza voler cercare alibi, che ci hanno messo del loro anche i due arbitri della contesa, che con alcune decisioni davvero incomprensibili hanno clamorosamente contribuito a rimettere in partita Marigliano.

Poi, sia chiaro, anche noi ci abbiamo messo del nostro durante il supplementare per subire questa sconfitta. Una sconfitta che, per quanto riguarda l’obiettivo salvezza diretta, non pregiudica comunque le chance ancora a disposizione dei ragazzi di coach Marinelli. Possiamo dire che ci siamo giocati uno dei diversi “bonus” che i termolesi avevano in tasca.Certo è che questa sconfitta, maturata come già accaduto a Barcellona Pozzo di Gotto, a Messina e in altre gare perse di misura e sempre nel finale, deve far riflettere su cosa stia succedendo, soprattutto in questo momento chiave della stagione.

Confidiamo in Gigi Marinelli, che sappia — come solo lui sa fare — toccare le corde giuste per rimettere tutto a posto e riportare la squadra in carreggiata.

Michele Trombetta