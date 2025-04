Alla vigilia della trasferta di Marigliano, nel quintetto di coach Marinelli rientra il ‘play’ Mario Caresta

TERMOLI. La Air Basket Italiangas Termoli, attualmente a quota 28 punti in classifica, si riprende la testa grazie alla straordinaria vittoria di domenica sulla Pallacanestro Antoniana. La squadra si trova ora in pari merito con il Castanea Basket, sconfitto a Corato. Un successo che conferma la grinta e la determinazione dei biancoazzurri nel cammino verso la salvezza.

La prossima tappa è Marigliano, dove domani sera, lunedì 7 aprile, alle 20:30, la Air Basket sfiderà la Promobasket per la 9ª giornata dei Play-In/Out di Serie B Interregionale. La regola è chiara: mai abbassare la guardia. Una vittoria su questo difficile parquet campano potrebbe non garantire matematicamente la salvezza, ma segnerebbe un ulteriore passo avanti, lasciando la certezza a una massimo due giornate di distanza.

Coach Gigi Marinelli, noto per il suo approccio rigoroso e la capacità di mantenere alta la concentrazione della squadra, ha commentato in modo pragmatico la partita: “È una squadra pericolosa, soprattutto in casa, con alcuni ottimi elementi che potrebbero crearci difficoltà“. Marinelli, da oltre due anni alla guida del team, preferisce analizzare un avversario alla volta, senza lasciarsi coinvolgere in calcoli anticipati.

Intanto, una notizia positiva per la squadra: il ritorno in campo del playmaker Mario Caresta, il cui apporto potrebbe rivelarsi fondamentale in una sfida così cruciale. Nella consueta intervista pre-partita, Caresta ha espresso fiducia e determinazione, pronto a dare il massimo per aiutare i suoi compagni.

L’obiettivo salvezza è vicino, ma la squadra resta concentrata e determinata a lottare fino alla fine.

Michele Trombetta