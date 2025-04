«Grazie Italiangas: insieme all’Air basket Termoli verso nuove sfide»

TERMOLI. In un Palasabetta gremito, la famiglia dell’Air Basket Italiangas Termoli rivolge un sentito e profondo ringraziamento a Italiangas, «Nostro title sponsor, per il sostegno straordinario e la vicinanza dimostrata in questi anni di collaborazione». Tributo avvenuto alla presenza del sindaco Nico Balice e del suo vice Michele Barile.

«Il campionato appena concluso ha rappresentato una pietra miliare nella nostra storia: il nostro primo anno in Serie B, un’avventura intensa e ricca di sfide, che ci ha visto competere contro squadre di grande esperienza e atleti di altissimo livello. È stato un percorso non privo di ostacoli, ma affrontato con coraggio, determinazione e spirito di sacrificio: valori che sentiamo profondamente condivisi con la filosofia imprenditoriale di Italiangas​.

Se oggi possiamo festeggiare la meritata riconferma in Serie B per la prossima stagione, è anche e soprattutto grazie al sostegno concreto ed entusiasta di Italiangas. La vostra fiducia ci ha dato forza nei momenti più difficili e ci ha spronati a rappresentare Termoli con orgoglio, portando avanti una cultura sportiva fondata su rispetto, disciplina e passione​.

Un ringraziamento speciale va all’architetto Antonio De Marinis e all’ingegnera Lorenza De Marinis, per il sostegno incondizionato non solo alla nostra squadra, ma allo sport in tutte le sue espressioni. La vostra sensibilità verso i giovani e il territorio è per noi motivo di grande ispirazione e orgoglio​.

Guardando al futuro, abbiamo scelto di investire ancora di più nella nostra crescita, rafforzando l’organico tecnico-atletico e lavorando su una gestione sempre più professionale ed efficiente. Lo facciamo con un obiettivo chiaro: onorare la fiducia che ci è stata accordata da una realtà come Italiangas, e rendere sempre più orgogliosi la nostra città e i nostri sostenitori​.

Grazie, Italiangas, per essere parte della nostra storia. Grazie per camminare al nostro fianco, per crederci, per spingerci ogni giorno a dare il massimo.

Insieme, siamo pronti a scrivere nuove pagine di sport e di passione».