«Grazie Silvio, per sempre il nostro capitano»

TERMOLI. L’ultima gara di campionato dell’Air Basket Italiangas Termoli in Serie B Interregionale è stata un concentrato di emozioni pure, di quelle che ti segnano dentro.

La salvezza era già in tasca, conquistata con ampio anticipo e, diciamolo senza paura, meritatissima, grazie al lavoro instancabile di coach Marinelli e dei suoi ragazzi, che da matricola hanno affrontato un campionato terribile senza mai mollare, battendo fin dalla prima giornata una delle grandi favorite, il Monopoli.

Ma oltre ai numeri, oltre ai risultati, questa serata ci ha regalato qualcosa di molto più grande. Un frammento di storia, un addio carico di lacrime vere, sincere, di quelle che sgorgano solo quando sai di aver vissuto qualcosa di unico.

È stato il momento del commiato dal basket giocato di Silvio Marinaro, il nostro eterno Capitano, quello con il doppio “00” cucito sul petto e nel cuore. Dodici anni fa arrivava da Vasto, ancora ragazzo, e il PalaSabetta lo adottava come uno di casa. Da allora, Silvio è diventato semplicemente uno di noi.

Il giro d’onore, gli abbracci, le mani tese, e poi quel momento che rimarrà inciso nella memoria: la consegna della sua maglia al capo tifoso Massimo Di Tella, un abbraccio lungo, carico di lacrime e gratitudine. Un gesto simbolico, una staffetta di emozioni, una promessa silenziosa: Silvio sarà per sempre il nostro Capitano.

Un anno fa, il destino aveva inferto un colpo duro: la sconfitta amarissima contro la sua città natale, Vasto, a pochi secondi dalla promozione in B. Un dolore che avrebbe potuto spegnere qualsiasi entusiasmo. Ma non quello di Silvio.

Con tenacia e con il cuore spezzato, decise di rimanere ancora un anno, di resistere, di combattere. Nonostante il grave infortunio rimediato in quella sciagurata sera, che lo ha condizionato per tutta questa stagione, Silvio non ha mai mollato. Ha lottato, ha stretto i denti e, nel momento più difficile, ha dato il suo contributo decisivo per raggiungere la salvezza.

Oggi lascia il parquet, ma lo fa a testa alta, felice come noi. Felice come un papà orgoglioso, felice come marito speciale di una ragazza di Termoli, felice come chi sa di aver dato tutto quello che aveva.

E chissà: magari a ottobre, invece di vederlo in canotta, lo ritroveremo in giacca e cravatta, pronto a scrivere nuove pagine di storia con l’Air Basket Italiangas Termoli, stavolta dietro una scrivania.

“C’è chi lascia il campo e chi invece il campo se lo porterà nel cuore per sempre. Silvio, tu non hai solo giocato: hai amato, sudato, lottato per questi colori come pochi altri. Sei stato il nostro Capitano, il nostro orgoglio, il nostro amico. Oggi non diciamo addio, perché chi ha lasciato tanto, resta per sempre. Grazie per ogni secondo. Ti vogliamo bene, Cap.”

Grazie Air.

Grazie ragazzi.

Grazie Silvio.

Per sempre il nostro Capitano.

Michele Trombetta