L’Air basket Italiangas Termoli sconfitta anche a Rende

TERMOLI. Non riesce a rialzarsi l’AirBasket Italiangas Termoli, che incassa una nuova sconfitta sul parquet calabrese contro Rende: 72-62 il risultato finale. Una partita che, ancora una volta, ha lasciato l’amaro in bocca per l’atteggiamento mostrato dalla squadra, apparsa spenta, priva di grinta e determinazione.

I 40 minuti di gioco hanno raccontato di una squadra incapace di reagire, con una difesa pressoché assente e un approccio alla gara troppo morbido per una sfida così importante. Alcune assenze pesanti per infortunio hanno sicuramente influenzato le rotazioni e la tenuta mentale della squadra, ma ciò non basta a giustificare una prestazione così opaca.

Anche la gestione della gara non è sembrata all’altezza della posta in palio. Manca lo spirito di squadra, la voglia di combattere su ogni pallone, quello spirito che aveva fatto ben sperare in altre uscite.

Ora è tempo di riflettere, recuperare energie mentali e fisiche, e soprattutto ritrovare identità e cuore. La stagione non è ancora finita, ma serve un cambio di passo immediato per concluderla con dignità e rispetto per la maglia e i tifosi.

Michele Trombetta