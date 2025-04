«L’Air Basket Italiangas Termoli vuole chiudere questa stagione insieme a voi», tutti al PalaSabetta

TERMOLI. Dal direttore generale dell’Air basket Italiangas Termoli, Basso Lanzone, la chiamata all’ultima sfida che si disputa al PalaSabetta, oggi.

«Il Palazzetto dello Sport di Termoli si prepara ad accendersi per l’ultima giornata del campionato di Serie B Interregionale. In campo, l’Air Basket Italiangas Termoli affronterà la capolista Castanea-Messina in una partita che promette grande spettacolo, intensità agonistica e un carico di emozioni da vivere fino all’ultimo secondo.

Si tratta di un vero scontro al vertice, con le due squadre rispettivamente seconda e prima in classifica: entrambe hanno dimostrato costanza, qualità e carattere lungo tutta la stagione, e questa sfida finale determinerà le posizioni di vertice.

Dopo aver conquistato la permanenza nella categoria con tre turni di anticipo, l’Air Basket Italiangas Termoli scende in campo con la leggerezza di chi ha già raggiunto il proprio obiettivo, ma anche con la voglia di chi vuole chiudere la stagione con un’impresa e salutare il proprio pubblico nel modo più bello.

Per celebrare la chiusura di una stagione entusiasmante, la società ha deciso di ringraziare tifosi, sponsor, amici e l’intera comunità cestistica con una grande festa post-partita. Dopo il fischio finale, infatti, festeggeremo tutti assieme, in un clima di gioia e condivisione, accanto a giocatori, staff e dirigenti. Sarà offerta una deliziosa porchetta accompagnata da birra per tutti!

Con l’occasione, celebreremo anche un momento speciale e toccante: l’addio al basket giocato del nostro storico capitano, Silvio Marinaro. Un esempio di lealtà, passione e dedizione che ha lasciato un segno indelebile nella storia della nostra società. Sarà un modo per dirgli grazie, tutti insieme, come merita.

L’Air Basket Italiangas Termoli vuole chiudere questa stagione insieme a voi, nel modo più bello possibile: con il palazzetto pieno di entusiasmo. Per questo l’ingresso sarà completamente gratuito, un invito aperto a tutti coloro che vorranno sostenere la squadra in questo ultimo grande appuntamento.

Non è solo una partita, è la partita dell’anno.

Un’occasione per applaudire i nostri ragazzi, per vivere un evento sportivo di alto livello e per dire grazie a chi ha sostenuto la squadra con passione. Domenica sarà un mix di adrenalina, tifo, emozioni… e tanta allegria».