Sconfitta indolore nell’ultimo match al PalaSabetta

TERMOLI. Una festa senza il sapore della vittoria, ma se la battaglia di ieri sera, al PalaSabetta, è stata perduta, non così è stato per il campionato, con la salvezza conquistata con tre giornate di anticipo in serie B, da parte dell’Air basket Italiangas Termoli.

Alla sirena dell’ultimo periodo, il Castanea Basket 2010 ha superato il quintetto di coach Luigi Marinelli 85-62, concludendo una gara che l’ha vista in vantaggio in ogni quarto di gioco.

La Air Basket Italiangas esce sconfitta nell’ultima di campionato contro il Castanea Basket 2010, ma risultato di poca importanza per Termoli ai fini della classifica e dell’obiettivo salvezza già raggiunto due settimane fa.

«Ora vogliamo festeggiare, insieme a voi».

Parziali:

1Q: 18-19 | 2Q: 34-40 | 3Q: 53-63 | 4Q: 62-85.