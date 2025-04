Ultima palla a due al PalaSabetta

TERMOLI. Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato della Serie B Interregionale di Basket, ci è sembrato più che doveroso andare a trovare il presidente dell’Air Basket Italiangas Termoli per tracciare con lui il bilancio di una stagione che, numeri alla mano, è stata più che positiva.

Un’annata da matricola terribile, capace di farsi rispettare in un campionato tutt’altro che semplice.

La squadra allenata da Coach Gigi Marinelli, dopo una regular season entusiasmante, si è vista costretta a disputare i Play Out non per demeriti sportivi, ma per una questione di differenza canestri, figlia di uno “strano” incrocio di risultati tra squadre pugliesi. Un biscotto, diciamolo pure, indigesto. Un vero e proprio “biscottificio pugliese”, che ha mandato la cenerentola molisana nella poule salvezza, nonostante una classifica dignitosissima.

Ma i ragazzi dell’Air non si sono fatti abbattere. Anzi. Sono scesi sul parquet con grinta e determinazione, portandosi dietro un margine rassicurante e la voglia di dimostrare che lì, nei Play Out, non ci sarebbero mai dovuti finire.

Il risultato? Una seconda fase condotta con autorità: secondo posto nel mini girone, salvezza conquistata con due giornate d’anticipo e una città che può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Applausi.

E adesso, tutti al PalaSabetta, domenica.

Non solo per applaudire una squadra che ha lottato, sofferto e vinto, ma anche per rendere il giusto tributo a un uomo, un simbolo, un capitano: Silvio Marinaro.

Dopo 12 anni in maglia gialloblù, Silvio saluterà il basket giocato. Arrivato da Vasto, ma termolese a tutti gli effetti – anche grazie all’amore trovato sotto il cielo adriatico – Marinaro ha scritto pagine indelebili nella storia di questa società.

Le sue stoppate, i suoi canestri, le sue urla in panchina, la sua grinta, la fascia da capitano portata sempre con orgoglio. Silvio merita una standing ovation. Di quelle vere. Di quelle col nodo in gola.

E chissà… magari da settembre ce lo ritroveremo in giacca e cravatta, dietro una scrivania. Perché certe storie non finiscono, si trasformano.

Nell’intervista che segue, patron Manrico, visibilmente soddisfatto, ha voluto ringraziare tutto lo staff per la splendida stagione. Ma ci ha tenuto anche a fare un saluto speciale – seppur non citati direttamente durante le riprese – a due figure che hanno rappresentato la colonna portante di questa annata: Salvatore Inicorbaf e il medico sociale Dr. Tito Santoro.

Due pilastri silenziosi ma fondamentali, a cui va un sincero grazie da tutta la città.

Domenica, tutti insieme appassionatamente al PalaSabetta.

Per applaudire una squadra, una società, un capitano.

Per dire a voce alta:

“Brava Air! E grazie Silvio!”

Michele Trombetta