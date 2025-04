«Venite tutti al PalaSabetta, domenica abbiamo il primo match ball contro il Catanzaro»

TERMOLI. Alla vigilia dell’incontro di basket dell’Air basket Italiangas Termoli contro il Catanzaro di domani, domenica 13 aprile, alle ore 18, al Palasabetta, parla il direttore generale Basso Lanzone per fare il punto della situazione.

«Dopo aver sfiorato per un soffio il sesto posto (per differenza canestri, ndr), che ci avrebbe permesso di accedere ai playoff, adesso ci troviamo ad un bivio: evitare il turno dei play-in e concludere il campionato con serenità. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, e questa partita è fondamentale per darci la possibilità di chiudere con due turni di anticipo la nostra corsa alla salvezza matematica.

Domenica è la nostra grande occasione! Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo vincere questa partita. Abbiamo tre match ball e domenica sarà il primo di questi. La vittoria di domenica non solo ci garantirà la tranquillità necessaria per affrontare i prossimi impegni, ma ci permetterà di vivere senza l’incubo di dover lottare fino all’ultimo per la salvezza.

Ogni vittoria, per noi, è sempre una vittoria condivisa. È il frutto del nostro impegno in campo e del vostro calore sugli spalti. Senza di voi, le battaglie sarebbero più difficili e meno emozionanti. La squadra ha dimostrato di avere un grande carattere, ma è con il vostro supporto che possiamo raggiungere l’obiettivo che tanto desideriamo.

Venite a far sentire la vostra voce, venite a sostenerci in ogni azione, in ogni minuto del match. Noi daremo tutto, con il cuore e con la determinazione che ci contraddistingue. Insieme, possiamo ottenere la vittoria che ci permetterà di concludere una stagione difficile con un sorriso, consapevoli di aver dato il massimo. Non mancate, non possiamo fare questo viaggio senza di voi. Voi siete la nostra forza, la nostra passione, il nostro cuore.

Forza Air Italiangas!

Domenica più che mai, siamo pronti a lottare per la salvezza con il vostro calore e supporto!»