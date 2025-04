«Vittoria dovrà essere col Catanzaro al PalaSabetta»

TERMOLI. Dopo la brutta e meritata sconfitta di Marigliano, possiamo dire che – nonostante tutto – il ko non è stato poi così doloroso, ma sicuramente fastidioso. Soprattutto per coach Marinelli: essere arrivati al tempo supplementare quando, a un minuto e mezzo dalla sirena finale, l’Air era avanti di 8 punti… beh, conoscendolo, questo gli ha dato tremendamente fastidio. Ma sia chiaro: anche ai ragazzi questo finale non è affatto piaciuto. Ripetiamo però: nonostante tutto, è stato “bruciato” solo il primo bonus salvezza.

Domani, domenica 13 aprile, alle ore 18, al PalaSabetta, la squadra avrà a disposizione un secondo – e decisivo – bonus da giocarsi contro l’Academy Catanzaro. Una vittoria contro i calabresi significherebbe salvezza diretta e matematica: dopo domenica, infatti, mancheranno solo due giornate (quattro punti disponibili), e l’Air, forte dei suoi sei punti di vantaggio sulla quarta, non potrebbe più essere raggiunta. Nella peggiore delle ipotesi, chiuderebbe terza, posizione che garantisce la permanenza diretta nella categoria.

A sostenere i ragazzi, come sempre, ci sarà il pubblico del PalaSabetta, pronto a spingerli verso questo grande traguardo. Per una “matricola terribile” come è stata la squadra di patron Manrico Pitardi, sia nella prima che nella seconda fase della stagione, raggiungere la salvezza diretta sarebbe un risultato da incorniciare. Domenica, quindi, si chiede una vittoria. E vittoria deve essere. Con buona pace dell’Academy Catanzaro.

Michele Trombetta