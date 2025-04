MONTENERO DI BISACCIA. «A Montenero lo sport ci dà grandi soddisfazioni!» Lo afferma, anzi, lo declama, la sindaca Simona Contucci.

«Complimenti a tutti quelli che hanno creduto e credono nell’Asd Calcio Montenero. Al presidente, ai dirigenti, ai calciatori della Prima Squadra e a quelli di tutte le altre categorie, al direttore sportivo, agli allenatori, a quanti si sono avvicendati negli anni contribuendo a questo importante risultato, ai volontari che hanno dato una mano in questa stagione, ai tifosi, ai nostri piccoli e alle loro famiglie.

La dimostrazione che il calcio bello e pulito esiste l’avete data voi attraverso un progetto che è nato dalla passione e dal sacrificio di chi crede nel grande valore sociale dello sport come strumento di crescita di una comunità.

Il lavoro duro e disinteressato ha portato i suoi frutti, ciò che avete realizzato non è affatto scontato anzi; il vostro progetto è diventato un esempio per tutte le realtà che ci circondano, anche per quelle molto più grandi del nostro paese.

Conservate il patrimonio che avete costruito con dedizione e coraggio perché Montenero merita di “volare alto”.

Al Capitano Michele Pezzotta che oggi è sceso in campo per l’ultima volta nel suo stadio e che non si è mai risparmiato in tanti anni di attività sportiva con i colori rossoblu va l’abbraccio grande del nostro paese!!

Bravi! Forza Montenero».