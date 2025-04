Al Cannarsa il Termoli si gioca la stagione, contro la Fermana il ritorno del mister Carnevale

TERMOLI. Il Termoli, sest’ultimo in classifica, affronta la Fermana, fanalino di coda anche a causa di una penalizzazione, ma ancora aggrappata con le unghie alla speranza di evitare la retrocessione diretta e giocarsi tutto ai playout. I giallorossi, dal canto loro, con una vittoria potrebbero tornare a respirare, rimettersi in carreggiata e scacciare via le paure.

Il pareggio beffardo di Civitanova, l’esonero di mister Mosconi, il ritorno (quasi cinematografico) di mister Carnevale – allontanato dopo un altro 1-1 contro la Civitanovese e ora richiamato proprio dopo lo stesso risultato contro la stessa squadra – sembrano scritti da un copione ironico. Ma il calcio, si sa, spesso toglie… e a volte ridà.

Ora mister Carnevale ha un compito durissimo: ha solo quattro partite per evitare la retrocessione diretta o i pericolosissimi playout. Dovrà provare a fare l’impresa, come l’anno scorso, quando portò il Termoli a un girone di ritorno da zona playoff. Ma la situazione attuale è diversa, più complicata, e non possiamo far finta di nulla.

Allora proviamo a pensarla così: da domenica inizia un mini-torneo da 12 punti. E se riuscissimo a portarne a casa almeno 8 o 9, potremmo arrivare a 41/42 e sperare che chi sta davanti rallenti un po’. Calcoli, certo. Speranze da tifosi. Ma alla fine contano solo i fatti.

E i fatti si fanno sul campo, non sui social. Ora serve una sola cosa: esserci.

Basta sentenze inappellabili da tastiera, basta processi preventivi.

Domenica bisogna andare al Cannarsa, riempirlo, far sentire alla squadra che la città c’è, che i tifosi sono presenti davvero, con la voce, col cuore, con la passione.

Perché stavolta la posta in palio è altissima.

E i giallorossi lo sanno: non si gioca solo una partita. Si gioca una stagione.

Michele Trombetta