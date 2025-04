Era la squadra del cuore di Aldo Biscardi, la Frenter Larino chiama a raccolta la comunità: facciamo squadra

LARINO. Era la squadra del cuore del mitico Aldo Biscardi, il molisano più famoso assieme a Fred Bongusto e Antonio Di Pietro.

La Frenter Larino chiama a raccolta la comunità: nasce l’iniziativa “Facciamo squadra”, lanciata da Vincenzo Ricci, Danilo Marchitto e Paolo Cacchione.

«L’associazione sportiva dilettantistica U.S. Frenter Larino, alla luce del recente fermento cittadino emerso in merito alla costituzione di una nuova prima squadra di calcio a Larino, esprime la propria piena disponibilità a collaborare con chiunque condivida l’intento di ricostituire una compagine sportiva larinese, capace di partecipare ai campionati regionali Figc e di rappresentare con orgoglio la nostra città sul rinnovato campo sportivo comunale, ormai prossimo all’inaugurazione ufficiale.

Siamo convinti che il calcio debba tornare a essere prima di tutto uno strumento di aggregazione sociale, capace di unire, coinvolgere e formare le nuove generazioni, nel rispetto dei veri valori dello sport. La costituzione di una nuova squadra non può e non deve prescindere da questa visione: unire e non dividere. Per questo motivo ci auguriamo fortemente che non vengano costituite ulteriori realtà calcistiche, che rischierebbero solo di frammentare ulteriormente un tessuto sociale già provato da un evidente calo demografico e da anni di difficoltà organizzative.

Dal 2018, anno in cui è rinata la U.S. Frenter Larino, nel centenario della storica prima squadra larinese (Frenter Larino 1918), abbiamo scelto di investire sul settore giovanile, raccogliendo l’eredità del prof. Nicola Fucci, che per oltre vent’anni ha rappresentato un punto di riferimento per il calcio giovanile di Larino. In questi anni, con enormi sacrifici e nonostante la cronica assenza di impianti adeguati, abbiamo mantenuto viva la passione per il calcio, permettendo a centinaia di bambini di Larino di continuare a coltivare sogni e valori sul campo, anche lontano da casa, migrando da Rotello a Guardialfiera.

Ora, con il ritorno a casa finalmente vicino, la nostra scuola calcio vuole essere il fulcro da cui ripartire, mettendosi al servizio della comunità per costruire una nuova stagione calcistica larinese, incentrata sui giovani, sugli allenatori formatisi in questi anni e su chiunque voglia dare un contributo concreto.

Crediamo che la rinascita del calcio a Larino debba partire dai nostri ragazzi, dal patrimonio umano e sportivo che rappresentano. Al di là delle categorie o dei risultati, il nostro obiettivo è garantire continuità, identità e appartenenza, elementi fondamentali per far crescere una vera realtà calcistica.

Per questo invitiamo tutti coloro che abbiano intenzione di contribuire a questo percorso a partecipare a una adunanza pubblica da tenersi sabato 17 maggio alle ore 17 presso la sala Freda del comune di Larino, aperta a cittadini, appassionati, ex calciatori, tecnici, genitori e a chiunque voglia fare squadra per il bene del calcio larinese, soprattutto ci auguriamo tale invito possa essere colto dalla amministrazione comunale, dal Sindaco Puchetti, dall’assessore allo sport Perna, e soprattutto dalla classe imprenditoriale larinese, capitanata dallo storico presidente Mammarella che tanto si è prodigato negli anni scorsi.

Facciamo squadra, costruiamo insieme il futuro del calcio a Larino.

U.S. Frenter Larino dal 1918 la squadra storica di Larino».