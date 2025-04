“Giovani D Valore”: il Termoli si conferma tra le prime cinque

TERMOLI. Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il quarto aggiornamento delle classifiche di “Giovani D Valore”, l’iniziativa che premia le società che impiegano il maggior numero di giocatori under oltre la quota prevista dal regolamento del campionato.

Le graduatorie, alla fine della stagione, premieranno le prime cinque classificate di ciascuno dei nove gironi di Serie D: queste posizioni sono quelle valide per l’assegnazione dei premi economici.

È stato pubblicato l’ultimo aggiornamento per ogni girone. Nel girone F, quello del Termoli, le prime cinque posizioni vedono:

1° Isernia con 1461 punti

2ª Vigor Senigallia con 794 punti

3° Termoli con 610 punti

4ª Recanatese con 604 punti

5° Fossombrone con 503 punti

A ciascuna di queste cinque squadre verrà riconosciuto un premio in denaro:

50.000 euro alla prima

30.000 euro alla seconda

20.000 euro alla terza

10.000 euro alla quarta

5.000 euro alla quinta

Quindi, potenzialmente, il Termoli – se confermerà la terza posizione – riceverà 20.000 euro.

Ironia e beffa vanno di pari passo, invece, per l’Isernia, che è prima con largo margine. Se – sperando di no – dovesse retrocedere in Eccellenza, perderebbe il diritto di incassare i 50.000 euro previsti per la prima classificata. Sarebbe un’ulteriore “catastrofe” sportiva.

Naturalmente, se dovesse salvarsi, quel premio rappresenterebbe una vera boccata d’ossigeno per le casse societarie, e non solo per l’Isernia: lo stesso vale per tutte le società coinvolte. Speriamo, per gli amici Pentri, che non debbano affrontare sia il danno della retrocessione che la beffa di perdere un premio così consistente, frutto di un lavoro virtuoso sui giovani.

Michele Trombetta