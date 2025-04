TERMOLI. Il Molise pronto per il 61º Torneo delle Regioni di Calcio a 5.

Si alza il sipario sulla sessantunesima edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 5, uno degli eventi sportivi più attesi nel panorama dilettantistico italiano. La competizione, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), si svolgerà in Emilia-Romagna dal 24 aprile al 1° maggio 2025, con la partecipazione delle rappresentative regionali della Figc-Lnd.

Per la prima volta nella storia, la competizione si terrà in Romagna, coinvolgendo 72 squadre e oltre 1.300 giovani atleti delle categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Femminile. Le gare si disputeranno nei palazzetti delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, molti dei quali sono situati nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023 e 2024, simbolo di riscatto per il territorio.

Il Molise in campo con tutte le categorie

Il Comitato Regionale Molise ha lavorato con impegno per preparare le sue squadre alla competizione, schierando tutte e quattro le categorie. Le squadre alloggeranno presso il Park Hotel Kursaal di Misano Adriatico e saranno pronte a scendere in campo nei gironi eliminatori.

Il torneo vivrà una particolare parentesi di commemorazione: le partite del 26 aprile saranno sospese per le esequie di Papa Francesco. I punteggi validi per la qualificazione ai quarti saranno quelli maturati nelle gare del 25 e 27 aprile.

Un evento di grande visibilità

L’attenzione mediatica sarà massima, con dirette streaming, aggiornamenti in tempo reale e contenuti digitali disponibili su torneodelleregioni.lnd.it, grazie a un sistema innovativo e accessibile anche su smartphone. Le squadre molisane saranno seguite da tifosi e familiari, pronti a supportarle in questa entusiasmante avventura sportiva.

Con impegno e passione, il Molise si prepara ad affrontare questa grande sfida, consapevole di rappresentare il proprio territorio nel più prestigioso torneo nazionale di futsal.