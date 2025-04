Il Termoli calcio non sfonda la resistenza dell’Atletico Ascoli, la salvezza si deciderà negli ultimi 90 minuti

TERMOLI. Una salvezza da conquistare all’ultimo respiro, quella del Termoli calcio 1920. Il match delicatissimo contro l’Atletico Ascoli, allo stadio Cannarsa, infatti, si chiude a reti bianche: 0-0.

I giallorossi, come prevedibile, partono abbastanza contratti e questo favorisce gli ospiti. Dopo un inizio piuttosto noioso, al 15′ arriva il primo squillo dell’Ascoli: il Termoli si rifugia in angolo.

Al 22′ arriva la risposta dei molisani, ma Volpe cincischia al momento di concludere, sprecando una buona occasione.

Al 30′ altro brivido in area ascolana: il Termoli si rende pericoloso, ma due giocatori giallorossi si scontrano proprio al momento del tiro, vanificando l’opportunità.

Al 33′ Esposito pennella un invitante cross in area, ma nessuno dei compagni riesce ad arrivare all’appuntamento con il pallone.

Al 41′ bella azione in tandem tra Volpe e Keyta, conclusa da quest’ultimo con un tiro potente che il portiere ascolano devia in angolo con un grande intervento in tuffo.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0: per raggiungere l’obiettivo, nella ripresa servirà qualcosa in più.

Inizia la ripresa: per mezz’ora assistiamo a un Termoli che cerca di creare opportunità, ma tutte si infrangono contro la difesa ascolana, che in verità non fa nemmeno troppa fatica a frenare i termolesi.

Al 31′ interessante punizione dal limite per il Termoli: Magnani riceve un invitante pallone a pochi passi dalla porta, colpisce di testa a porta praticamente sguarnita, ma incredibilmente la palla finisce sul fondo.

Al 35′ l’Ascoli, su un clamoroso errore giallorosso, si invola verso la porta con Diodio, ma Corci non si fa sorprendere e salva il Termoli.

Al 42′ – Termoli vicinissimo al gol! Bella azione, pallone per Galdo che tira al volo, ma il pallone finisce sull’esterno della rete.

45′ – L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

48′ – Il Termoli, su calcio d’angolo, si divora il gol salvezza: che peccato! Sprecata una occasione gigante.

Finisce così la partita: tutto rimandato all’ultima giornata a Recanati.

Michele Trombetta