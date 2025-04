Il Termoli sfida la Sambenedettese: salvezza in gioco nella festa promozione dei marchigiani

TERMOLI. Il Termoli è stato invitato alla festa promozione della Sambenedettese, ormai certa dopo che il giudice sportivo ha rigettato il reclamo presentato dal Teramo Calcio 1913. I teramani chiedevano la ripetizione della partita contro la Samb per un presunto doppio cartellino giallo — secondo loro — che avrebbe dovuto portare all’espulsione di un giocatore marchigiano. Espulsione che, però, non c’è mai stata. Se l’errore tecnico fosse stato accertato, si sarebbe dovuto ripetere il match. Ma visto che era presente anche un commissario di campo, che ha confermato la versione dell’arbitro, il ricorso è stato rigettato. Con buona pace dei teramani, e con grande gioia per la Sambenedettese che può ufficialmente festeggiare.

Giovedì, dunque, al “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto ci sarà grande festa per la meritatissima promozione dei rossoblù. Il Termoli è stato invitato, certo, ma una cosa è sicura: i molisani non hanno alcuna intenzione di fare da comparse. La classifica lo impone. Qui ci sono punti pesanti in palio per la salvezza diretta. Pensare che i rossoblù ci stendano un tappeto rosso e ci regalino i tre punti sarebbe da sciocchi. Non sarebbe serio, né etico, nei confronti delle altre squadre in lotta per non retrocedere. Se vogliamo i punti, dovremo sudarceli.

È chiaro che, una volta centrato l’obiettivo stagionale, i padroni di casa potrebbero essere – inconsciamente – meno agguerriti dal punto di vista agonistico. Ma noi dovremo esserlo, eccome. Perché, come dice il vecchio detto: “Aiutati che Dio t’aiuta”.

Dal campo dei rossoblù, qualcosa deve necessariamente uscire. La classifica lo impone. Altrimenti la situazione si complicherebbe ulteriormente, nonostante gli sforzi di società, squadra e staff. Il calcio, si sa, non ha bacchette magiche. Servirà tempo, forse anche oltre la trasferta di San Benedetto. Ma portare a casa almeno un punto dal “Riviera delle Palme”, nel clima rovente della festa promozione, sarebbe oro colato. Rovinare una festa non è mai semplice, ma provarci è un obbligo.

Mister Carnevale sarà privo di Ricci, ma avrà il resto della rosa a disposizione. Dovrà cercare di far rendere al massimo i suoi. In queste ultime tre partite è fondamentale non uscire mai a mani vuote. A San Benedetto, anche un punto sarebbe oro. Tre sarebbero l’apoteosi.

Sul fronte Samb, mancheranno per squalifica il centrocampista D’Erano e l’attaccante Moretti. Due assenze importanti, ma l’ambiente sarà comunque infuocato. Il Termoli dovrà dare tutto quello che ha. Non per rovinare una festa che comunque anche se dovessero perdere non sarà certo rovinata, ma solo ed esclusivamente per salvare se stesso.

Michele Trombetta