La “pareggite” non va bene, il Termoli calcio 1920 esonera Mosconi e richiama in panchina Carnevale

TERMOLI. La serie di pareggi infinita del Termoli calcio 1920 non ha convinto la società e allora la dirigenza giallorossa ha deciso di esonerare l’allenatore, Andrea Mosconi, richiamando in panchina Massimo Carnevale, che era stato alla guida del sodalizio fino allo scorso autunno.

«La Fcd Calcio Termoli 1920 comunica di aver sollevato dai propri incarichi mister Andrea Mosconi e il suo staff.

A seguito dei risultati non in linea con gli obiettivi prefissati ad inizio percorso, e dopo aver valutato al meglio i possibili sviluppi, la società ha deciso di optare per il cambio alla guida tecnica dei giallorossi richiamando l’allenatore Massimo Carnevale.

Ringraziamo Andrea Mosconi per l’impegno profuso durante la sua gestione e diamo il benvenuto a mister Massimo Carnevale».