La polisportiva San Pietro e Paolo al Torneo delle Regioni

TERMOLI. Da domani e fino al 18, si disputerà la 61^ edizione del torneo delle Regioni, il più importante torneo nazionale dedicato ai giovani talenti italiani non professionisti della Lega Nazionale Dilettanti.

Quest’anno la manifestazione si giocherà in Sicilia e la nostra delegazione molisana composta dai migliori under 19, under 17 e under 15 è già partita ed è in viaggio verso le località designate del proprio girone. La provincia di Siracusa e la provincia di Ragusa infatti ospiteranno le partite del girone C dove ad affrontare la nostra compagine molisana ci saranno: Calabria, Liguria e Puglia.

Si comincia domani con la prima partita in programma alle 9:30 tra i giovanissimi under 15 di Molise e Calabria.

“Come polisportiva San Pietro e Paolo Termoli, siamo orgogliosi di essere rappresentati dai nostri ragazzi: Paolo Pluot Paolo e Mattia Tanferna (allievi), Saverio Francabandiera, Wassim Gabsi e Christian Reale (giovanissimi).

Ai nostri ragazzi ma in generale a tutta la delegazione molisana auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per il torneo. Tutta la polisportiva e tutta la città di Termoli tiferà per voi.

Sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti sarà possibile vedere in diretta streaming tutte le partite del nostro team Molise in calendario!

Forza ragazzi!

In foto la delegazione scelta dalla Figc Molise dalla nostra polisportiva. Da sinistra a destra: Saverio Francabandiera, Christian Reale, Mattia Tanferna, Wassim Gabsi e Paolo Pluot“.