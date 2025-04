Lutto nel mondo calcistico: addio a Franco Nardecchia

TERMOLI. Si è spento Franco Nardecchia, addio a una colonna del calcio dilettantistico.

Franco Nardecchia, storico dirigente del calcio dilettantistico abruzzese, si è spento all’età di 78 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo sportivo locale. Figura emblematica della Pro Vasto e, più recentemente, del Termoli Calcio 1920, era noto per la sua competenza nei regolamenti federali e per la dedizione instancabile alle società che ha servito con passione.

Chi vi scrive era particolarmente affezionato a Franco. Sempre disponibile a ogni mia richiesta, ci conoscevamo da anni e so che mi stimava, così come io ho sempre nutrito grande rispetto nei suoi confronti. Non aveva bisogno di computer: aveva tutto in testa, preciso, organizzato, lucido.

A lui davvero non sfuggiva nulla, soprattutto quando si trattava di regolamenti federali o delle complesse situazioni legate ai giocatori. A Franco, nel senso più buono del termine, si poteva affibbiare con affetto la definizione di “vecchia volpe”: nel calcio dilettantistico e semi-professionistico, con tutti i suoi cavilli e le sue sfumature, non c’era nodo che lui non sapesse sciogliere. Se qualcuno avesse avuto un dubbio, sarebbe bastato chiedere a lui e il problema si risolveva. Punto.

Con la sua scomparsa, il calcio perde un autentico punto di riferimento. Persone come Franco Nardecchia non ne nascono più, e per questo è giusto piangere la sua assenza. Oggi il calcio dilettantistico delle nostre zone è più orfano di quanto possa sembrare.

La sua voce era ascoltata anche nei piani alti della Federazione, perché chi capisce davvero le cose, alla fine, viene sempre rispettato. Nel 2024 era stato nominato segretario della Fcd Pro Vasto, contribuendo in maniera decisiva alla riorganizzazione del club e alla sua partecipazione al campionato di Eccellenza abruzzese.

La sua scomparsa è stata accolta con profondo cordoglio dalle comunità calcistiche di Vasto e Termoli, che lo ricordano come un uomo leale, appassionato e insostituibile. Il suo amore per il calcio e la dedizione al lavoro hanno lasciato un’impronta che difficilmente potrà essere cancellata. Il funerale di Franco Nardecchia si terrà oggi, venerdì 18 aprile 2025, a Vasto. Amici, colleghi, dirigenti e tifosi si riuniranno per dare l’ultimo saluto a una figura che ha davvero segnato la storia del nostro calcio.

Michele Trombetta