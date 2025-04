Molise Juniores, pari a reti inviolate contro la Puglia al Torneo delle Regioni

TERMOLI. Si chiude sullo 0-0 la seconda giornata del Torneo delle Regioni per la rappresentativa Juniores del Molise, impegnata in una gara combattuta e ricca di emozioni contro la Puglia. Allo stadio “De Simone” di Siracusa, i ragazzi di mister Errico Caruso hanno tenuto testa a una delle selezioni più ostiche del girone, portando a casa un punto prezioso in vista dell’ultima sfida del girone eliminatorio.

Una gara equilibrata sin dai primi minuti, con entrambe le squadre impegnate in un attento studio reciproco. Al 6’ il Molise si rende pericoloso con Mohammed, che riceve un ottimo assist dalla bandierina ma il suo tiro viene neutralizzato dal portiere pugliese Rizopoulos. La risposta della Puglia non tarda ad arrivare: al 10’ è Vantaggiato a provarci su punizione, ma Fiacco è attento e devia il pallone in angolo.

Le emozioni non mancano: Tinelli, Spataro e Carrozzo tentano il colpo grosso per la Puglia, ma la difesa molisana – guidata con sicurezza da De Risio – resiste con ordine. Al 34’ anche Nardelli ci prova per i molisani, ma l’estremo difensore pugliese è ben piazzato. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con poche occasioni nitide ma grande intensità sul campo.

Nella ripresa il Molise torna in campo con la grinta giusta. Fiacco salva il risultato su un tiro insidioso di Spataro, mentre Mohammed, tra i più attivi, prova a farsi spazio al 16’ ma trova il muro difensivo di Tinelli. L’espulsione di Mohammed al 31’ per doppia ammonizione complica i piani della squadra molisana, ma non ne spegne lo spirito.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Molise continua ad attaccare. Esposito, subentrato, si rende protagonista al 36’ con un tiro pericoloso che viene respinto da Rizopoulos. Poi ci provano Merolla su punizione e Ricciardi di testa, ma la palla non vuole saperne di entrare.

Il pareggio mantiene vive le speranze di qualificazione: con quattro punti in classifica, il Molise si giocherà il tutto per tutto contro la Liguria oggi, lunedì 14 aprile, a Cassibile, in una sfida che vale l’accesso ai quarti di finale.