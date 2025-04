Pianeta arbitri: l’assistente termolese Giacomo Monaco esordisce in Serie A

TERMOLI. Giacomo Monaco esordisce in Serie A: orgoglio per la Sezione Aia di Termoli.

Un sogno che diventa realtà per Giacomo Monaco, associato della Sezione Aia di Termoli, che lunedì 28 aprile farà il suo esordio in Serie A come assistente arbitrale nella gara Hellas Verona – Cagliari.

Dopo essere entrato a far parte della Commissione Arbitri Nazionale (Can) nella stagione sportiva 2024/2025, Giacomo corona un percorso costruito giorno dopo giorno con impegno, sacrificio e passione. Il debutto nella massima serie italiana rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un nuovo punto di partenza verso ulteriori successi.

Questo esordio non è solo motivo di orgoglio per Giacomo, ma per tutta la Sezione AIA di Termoli, che vede nuovamente uno dei suoi associati scrivere una pagina importante della propria storia arbitrale. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto all’interno della Sezione e la capacità di formare arbitri e assistenti di altissimo livello.

“Siamo fieri di accompagnare Giacomo in questo viaggio – commentano dalla Sezione – consapevoli che il meglio deve ancora venire“.

A Giacomo Monaco vanno i complimenti e l’augurio di una carriera ricca di soddisfazioni, nella certezza che questo sia solo l’inizio di un cammino ancora più prestigioso.

Michele Trombetta