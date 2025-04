Scenari di salvezza diretta nella missione ‘Recanatese’

TERMOLI. Verso gli ultimi 90 minuti a Recanati, l’analisi sul Termoli Calcio e la possibilità di salvezza diretta in serie D.

Nel post gara con l’Atletico Ascoli ne abbiamo parlato col mister Massimo Carnevale, che dice a proposito del pareggio di domenica:

“C’è rammarico e un po’ di tristezza per questo pareggio, perché sul piano del gioco abbiamo fatto un bel passo avanti: onestamente abbiamo disputato un’ottima partita. Siamo venuti un po’ meno negli ultimi 16 metri, non siamo stati così lucidi da chiuderla, alla fine, al 93′, con quel pallone calciato alto da Maryan (Hutsol). Niente, c’è rammarico, ma ci teniamo stretto questo punto e ora ci tocca andare a Recanati a fare la partita. È inutile nasconderlo: bisogna fare punti. Io non credo al fatto che qualcuno, nel calcio, ti regala qualcosa. Anche il Sora, di cui tutti dicevano che avrebbe fatto dell’Aquila un sol boccone, abbiamo visto com’è andata. Non pensino che andremo a Recanati a fare una gita: noi andremo lì a fare la nostra partita, come abbiamo fatto a San Benedetto. Poi penseremo agli altri. I giallorossi marchigiani non ci pensano minimamente a regalarci qualcosa. Se ti vuoi salvare, devi andare lì e vincere, senza mezzi termini.

Per quanto riguarda il Sora, mi auguro – come è giusto – che anche l’Atletico Ascoli onori il campionato, come ha fatto contro di noi domenica”.

POSSIBILITÀ DI SALVEZZA DIRETTA DEL TERMOLI CALCIO

Il Termoli, se perde a Recanati, resta a 38 punti. Se il Sora vince ad Ascoli, sale a 40 e quindi il Termoli andrebbe ai play-out mentre il Sora sarebbe salvo.

Se il Termoli pareggia a Recanati, va a 39 punti. Se il Sora vince ad Ascoli, raggiunge quota 40: anche in questo caso Sora salvo e Termoli ai play-out.

Se invece il Termoli perde a Recanati e resta a 38, il Sora pareggia ad Ascoli e il Notaresco batte in casa il Chieti, avremmo Termoli, Sora e Notaresco tutte a 38 punti. In questa situazione il Termoli sarebbe salvo grazie agli scontri diretti favorevoli sia con il Sora sia con il Notaresco, mentre Sora e Notaresco andrebbero ai play-out.

Se il Termoli e il Sora pareggiano rispettivamente a Recanati e ad Ascoli, Termoli a 39 punti: Sora a 38 anche in questo caso il Termoli sarebbe salvo e il Sora ai play-out.

C’è una sola possibilità per il Sora di raggiungere la Recanatese: se il Termoli vince a Recanati e il Sora vince ad Ascoli, si avrebbe Termoli a 41 punti, Sora e Recanatese a 40. Tuttavia, anche in questo caso, la Recanatese sarebbe salva perché ha gli scontri diretti a favore contro il Sora.

Conclusioni: Se il Termoli vince a Recanati tutti i discorsi decadono Termoli e Recanatese comunque salve.

La Recanatese oggi comunque è già salva matematicamente a 40 punti.

Il Termoli anche vincendo a Recanati i marchigiani sarebbero salvi comunque matematicamente.

anche senza vittoria,

il Termoli potrebbe avere altre possibilità di salvezza, ma il suo destino, in questo caso, dipenderebbe dal risultato di Atletico Ascoli-Sora di domenica prossima.

Michele Trombetta