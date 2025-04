Termoli calcio beffato in zona Cesarini a Civitanova Marche, giallorossi raggiunti sul 2-2 in tre minuti

TERMOLI. Ancora una beffa nei recuperi: il Termoli si fa rimontare al 92′ e al 95′.

Incredibile ma vero. Il Termoli, avanti di due reti, si fa raggiungere nei minuti di recupero e butta via una vittoria che avrebbe potuto rappresentare una svolta nella corsa salvezza. Una partita dominata per lunghi tratti, con grinta e determinazione, ma che nei minuti finali si trasforma nell’ennesimo incubo giallorosso.

Al 92’ il primo segnale di crollo, al 95’ il pareggio-beffa. Due gol subiti nel momento peggiore, quando sembrava ormai fatta. La salvezza resta ancora lì, possibile, ma servirà un cambio di mentalità e forse anche un pizzico di fortuna in più. Perché così, ogni recupero diventa una sentenza.

Eppure questo era una sfida che vale tantissimo per entrambe le squadre

Match delicatissimo, con il Termoli chiamato a non fallire: una sconfitta o anche un pareggio avrebbe compromesso quanto di buono fatto finora. I giallorossi lo sanno e partono con grande determinazione. Al 9′, alla prima vera occasione, passano in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mariani, Espisito raccoglie la palla in area e la insacca, portando avanti il Termoli.

La Civitanovese accusa il colpo e fatica a reagire, mentre il Termoli gestisce il vantaggio con ordine e senza affanni. Al 23′ arriva un timido tentativo di testa da parte di Foglia, ma Palombo para senza difficoltà. Al 36′ Ricci si rende pericoloso, ma viene anticipato sul più bello prima di poter concludere. Al 45′ ci provano ancora i padroni di casa, ma manca la convinzione: il primo tempo si chiude con il Termoli avanti 1-0.

Ripresa sulla falsariga del primo tempo: il Termoli è in completo controllo del match. All’11’, però, perde Ricci per infortunio, costretto a lasciare il campo in barella; al suo posto entra Oliviero.

Al 17′, i giallorossi trovano il raddoppio con Volpe, tra i più in forma delle ultime settimane. La Civitanovese prova a reagire: mister Senigagliesi inserisce il bomber Padovani, appena rientrato da un infortunio. L’attaccante ci prova subito a riaprire la gara, ma Palombo è attento e sventa il pericolo.

Poi accade quello che mai potevamo pensare una partita vinta regalata nei minuti di recupero un pari che poi non serve a nessuno.

Michele Trombetta