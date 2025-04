Termoli Calcio, è l’ora della verità: salvezza o play-out?

TERMOLI. Il momento della verità è arrivato. Domenica, al Cannarsa, molto probabilmente il Termoli Calcio conoscerà il proprio prossimo destino: la salvezza o i play-out.

Tutto questo, al 90%, ce lo dirà l’Atletico Ascoli, che la sua salvezza comunque l’ha già conquistata al 99,9%. Non ci sono alternative alla vittoria, perché solo con i tre punti la salvezza diretta potrà concretizzarsi, salvo risultati troppo complessi che possano combinarsi tutti assieme.

Domenica, penultima giornata di campionato, ci sono degli scontri che saranno davvero al cardiopalma in zona salvezza, a differenza della parte alta dove ormai tutto è deciso.

Per la parte bassa, oltre alla partita del Termoli, il Sora (che è a pari punti con noi, 37, ma in svantaggio negli scontri diretti) incontra L’Aquila 1927, attualmente al terzo posto. Quest’ultima potrebbe però essere scavalcata dal Chieti, che invece se la vedrà in casa con un’altra seria candidata ai play-out: il Roma City, fermo a 34 punti.

Sia L’Aquila (per non farsi raggiungere e superare), sia il Chieti (per il motivo opposto) dovrebbero impegnarsi a fare bottino pieno, e questo avvantaggerebbe il Termoli. Che, comunque, dovrà vincere.

L’incontro dove occorrerebbe giocare con il defibrillatore in campo è sicuramente il derby Civitanovese-Recanatese, dove noi del Termoli dovremmo augurarci la vittoria della Recanatese. Alla Recanatese, infatti, nell’ultima giornata andremo a far visita: proprio per questo, vincendo a Civitanova, i giallorossi di Recanati sarebbero salvi. E se vinciamo anche noi, andremo da loro e li troveremo meno “assatanati”, potendocela così giocare tranquillamente, senza coltelli tra i denti.

Morale della favola: al di là di tutti questi calcoli, la cosa certa che dovrà succedere è che la squadra termolese di Carnevale deve battere l’Ascoli.

Poi tutto quello che accadrà potrà essere a nostro favore, e magari potremmo festeggiare la salvezza con una giornata di anticipo.

Per questo, domenica tutti al Cannarsa per l’ultima fatica casalinga, che potrà rivelarsi importantissima.

Michele Trombetta