Termoli calcio espugna il Riviera delle Palme, giallorossi vincono in casa della capolista Sambenedettese

TERMOLI. Con un gol di Cancello, il Termoli calcio 1920 espugna il “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto e conquista tre punti che saranno utilissimi nella rincorsa salvezza, anche se risultati concomitanti come Recanatese e Civitanovese non permettono di sfruttare al meglio l’impresa compiuta in casa della dominatrice del campionato.

LA CRONACA

Finisce 0-0 il primo tempo tra Sambenedettese e Termoli 1920. Partita giocata davanti ad almeno seimila persone accorse allo stadio “Riviera delle Palme” per festeggiare la vittoria del campionato dei marchigiani, conquistata domenica scorsa con il 2-1 a Teramo.

Presente anche una rappresentanza di tifosi da Termoli, giunti per sostenere l’undici di Massimo Carnevale, che opta nuovamente per una formazione coperta per affrontare i campioni del girone F.

La vera grande occasione dei primi 45 minuti capita però ai molisani, al 41’: calcio d’angolo battuto da Esposito e colpo sicuro di Hysay in area, ma il portiere Orsini è provvidenziale nella respinta.

Match tranquillo, con le due squadre che sembrano non volersi fare male. Meglio la Sambenedettese, che mantiene il consueto ritmo sostenuto, mentre il Termoli si affida a un attento 5-3-2.

Al 2’, subito Baldassi pericoloso in area, ma Hutsol si rifugia in angolo. Al 10’ Corci neutralizza Zoboletti lanciato a rete. Al 15’ si fa vedere capitan Eusepi, ma il suo tiro da fuori area sorvola la traversa. Al 17’ primo affondo del Termoli con Cancello, ma la difesa della Samb allontana in corner. Al 38’ sfortunato episodio per il Termoli: Volpe è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Al suo posto entra Della Pietra.

Nell secondo Tempo ricalca un po le orme del primo ‘azioni di contenimento del Termoli molto attento, la Samb prova ma alla fine veniva sempre rintuzzata da una difesa attenta del Termoli alla finale?

Il Termoli 1920 espugna il Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e porta a casa una grande vittoria. In gol Rosario Cancello (80’) su rigore procurato per un tocco di mano di Eusebi.e ora si che la salvezza è più vicina di parecchio. Bisognava lottare. Bisognava ottenere 3 punti. Lo abbiamo fatto!

Michele Trombetta