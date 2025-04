Torneo delle Regioni 2025: prima sconfitta per la selezione juniores del Molise

MOLISE. Prima uscita amara per la selezione Juniores del Molise al 61° Torneo delle Regioni di Calcio a 5, in corso di svolgimento a Bellaria Igea Marina. Al debutto ufficiale, i ragazzi di mister Marco Sanginario sono stati sconfitti per 8-2 dal forte CR Sicilia, nella cornice del Palasport “Baden”.

Molise:

Ibero, Cantone, Baiceanu, Galuppo, Sangare, Valiante, Cinelli, Pangrazio, Di Genova, Colucci, Pirollo, Greco.

All.: Marco Sanginario

Sicilia:

Ciccia, Incontro, Terzo, Nicolosi, Macaluso, Occhipinti, Grammatica (VK), Catanzaro, Saine, Brancato (K), Toscano, Cassarino.

All.: Daniele Sciortino

Arbitri:

Sodano (Bologna), Izzo (Faenza)

Cronometrista: Cortese (Bologna)

Presenze: circa 200 spettatori

La cronaca:

L’inizio gara è equilibrato ma, al 5′, la Sicilia sblocca subito il risultato con Brancato, ben posizionato in area. I siciliani colpiscono anche un palo con Toscano, prima di raddoppiare al 12′ con Grammatica. Il Molise accorcia le distanze al 16′ grazie a Galuppo, abile a finalizzare una bella azione corale. Si va al riposo sul 2-1 per la Sicilia.

Nella ripresa la formazione siciliana prende il largo: Brancato firma subito il tris, seguito a ruota da Incontro. Un’autorete della difesa molisana e la doppietta personale di Grammatica portano il parziale sul 6-1. La Sicilia continua a spingere e trova il 7-1 con Saine. Il Molise prova a reagire con Baiceanu, che realizza la seconda rete molisana al 11’, ma Catanzaro chiude definitivamente i conti all’18’, fissando il risultato finale sull’8-2.

Reti:

Molise: Galuppo (16’ pt), Baiceanu (11’ st)

Sicilia: Brancato (5’ pt e 3’ st), Incontro (4’ st), Grammatica (12’ pt e 9’ st), autogol Molise (8’ st), Saine (10’ st), Catanzaro (18’ st)

La Sicilia si impone con pieno merito, conquistando i primi tre punti del girone eliminatorio B. Prossimo impegno per il Molise venerdì 27 aprile contro la Calabria, al Palazzetto dello Sport Marabini di San Martino in Strada.