Trasferta decisiva con la Civitanovese, il Termoli calcio 1920 cerca l’impresa al “Polisportivo”

TERMOLI. La partita al Polisportivo di Civitanova Marche si preannuncia come il vero spartiacque della stagione, con Mosconi che torna nella sua terra, dove è ben conosciuto e temuto. L’allenatore rossoblù Senigagliesi si trova ad affrontare diverse difficoltà: l’assenza del forte giocatore Diop, probabilmente sostituito da un giovane, e la condizione fisica non ottimale dell’esperto Francesco De Francesco, fuori da tempo per un infortunio. Tuttavia, c’è una buona notizia: l’attaccante Padovani, autore del gol del momentaneo vantaggio rossoblù nell’ultimo incontro con il Termoli, recupera ed è pronto a scendere in campo.

C’è tensione per questa sfida cruciale, anche alla luce delle statistiche favorevoli al Termoli al Polisportivo di Civitanova. Negli ultimi tre precedenti, Termoli ha sempre vinto: 1-0 nel 2012 e 2-0 nel 2013 e nel 2015, quest’ultima proprio nel mese di aprile. Anche se le statistiche raccontano una storia importante, saranno gli uomini sul terreno di gioco a decidere il risultato.

La posta in gioco è alta per entrambe le squadre: chi conquisterà i tre punti potrebbe trovare lo slancio necessario per la salvezza, mentre chi perderà rischia di iniziare a pensare ai play-out. Un pareggio, invece, potrebbe risultare inutile, soprattutto se le squadre vicine in classifica riusciranno a vincere.

Oggi, alle 16:45 – minuto più minuto meno, in base al recupero, scopriremo chi avrà motivo di sorridere e chi no. La tensione si respira nell’ambiente, e tutto è pronto per una sfida che promette di essere intensa e combattuta.

Michele Trombetta