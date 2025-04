Il simbolo dell’appartenenza

TERMOLI. Sempre più presenti sul territorio, con diversi interventi, dalle tartarughe marine alle volpi, per citare alcuni esempi: sono i volontari dell’associazione Gadit, che hanno scelto come effigie un logo dalla spiegazione dal vero simbolismo.

Il simbolo usato per identificare e contraddistingue, spesso diventa sinonimo di fiducia o perplessità.

Sempre più spesso diventa un sentimento, creando un legame di “appartenenza”, perché un simbolo, un logo o uno scudetto, quando sono indossati con una divisa in cui credi, dentro di te senti onore, fedeltà e fierezza!!!

È per questo che con grande orgoglio pubblichiamo ufficialmente lo scudetto dedicato ed in uso alle nostre “Guardie particolari giurate volontarie”.