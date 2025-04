A Portocannone le prove ufficiali per la corsa dei carri

PORTOCANNONE, «Oggi daremo avvio alle prove ufficiali per la corsa dei carri edizione 2025. L’organizzazione è regolamentata da apposita ordinanza sindacale indicante le disposizioni e i divieti da rispettare. I carri avranno a disposizione un unico mezzo che anticipa la corsa e sarà dedicato alla realizzazione del video; il personale appiedato sarà trasportato invece da apposito mezzo messo a disposizione dall’Ente; pertanto prima, durante e dopo il passaggio dei carri e’ assolutamente vietato transitare sul percorso. I trasgressori saranno individuati e opportunamente sanzionati. Si invitano le associazioni carristiche e tutti i tifosi ad un comportamento consono e rispettoso, verso le istituzioni e i volontari che prestano servizio, che cooperano per un unico interesse: far correre i carri in sicurezza, oggi e in futuro!», così il sindaco di Portocannone Francesco Gallo.