Addio a Donato Tamburrelli

CAMPOMARINO. È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Donato Tamburrelli, uomo buono, generoso e sempre presente per la sua famiglia e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Lascia un vuoto profondo nei cuori della moglie Antonietta, dei figli Marta e Pietro con le loro famiglie, dei parenti, degli amici e di tutti quelli che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la scomparsa con dolore, ma anche con gratitudine per il tempo condiviso insieme. La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Carrino in via del Pesco n. 15 a Termoli. I funerali si svolgeranno a Campomarino mercoledì 16 aprile alle ore 15, presso la chiesa Santo Spirito, dove parenti, amici e conoscenti potranno stringersi in un ultimo saluto.