Addio ad Antonello Fassari: il volto romano che ha conquistato il cuore del pubblico italiano

TERMOLI. Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Antonello Fassari, attore romano di grande talento e versatilità, spentosi ieri all’età di 72 anni.

La notizia, diffusa nel tardo pomeriggio, ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando profondo cordoglio tra colleghi, amici e soprattutto tra il vasto pubblico che lo ha amato per le sue interpretazioni sia drammatiche che comiche.

Nato a Roma, Fassari ha calcato le scene per decenni, dimostrando una rara capacità di spaziare tra teatro, cinema e televisione.

Dopo il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” nel 1975, ha iniziato una solida carriera teatrale, lavorando con maestri come Luca Ronconi.

Il palcoscenico è rimasto un suo grande amore, anche quando il successo cinematografico e televisivo lo hanno consacrato al grande pubblico.

Il suo volto è diventato familiare a milioni di italiani grazie a ruoli iconici.

Al cinema, indimenticabile la sua interpretazione di Ciro Buffoni nel cult movie “Romanzo Criminale” (2005) di Michele Placido, un personaggio oscuro e viscerale che ha messo in luce le sue doti drammatiche. Ha saputo però conquistare il pubblico anche con la sua vena comica, brillando in pellicole come “Il segreto del giaguaro” (2000), da lui stesso diretto, e in partecipazioni in film di successo come “Suburra” (2015).

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale allo scorso anno nel film “Flaminia” di Michela Giraud.

Ma è soprattutto la televisione ad averlo reso una vera e propria star. Il ruolo di Cesare nella popolare e longeva serie “I Cesaroni” (2006-2014) lo ha consacrato come uno dei volti più amati del piccolo schermo. Il suo personaggio, l’oste burbero dal cuore d’oro, fratello di Giulio (Claudio Amendola) e cognato di Lucia (Elena Sofia Ricci), è entrato nel cuore di intere famiglie italiane per la sua umanità e le sue battute sagaci. Insieme ad Amendola e Max Tortora, ha formato un trio comico indimenticabile.

La sua carriera televisiva non si limita a “I Cesaroni”. Fassari ha partecipato a numerosi altri progetti di successo, spaziando dai programmi cult come “Avanzi” di Serena Dandini, dove interpretava il memorabile “compagno Antonio”, a fiction come “I ragazzi della 3ª C”, “Anni ’50” e “Luisa Spagnoli”.

Artista poliedrico e curioso, Fassari non si è limitato alla recitazione.

Negli anni ’80 si è cimentato anche nella musica, incidendo nel 1984 “Romadinotte”, considerato uno dei primi brani rap italiani, dimostrando ancora una volta la sua natura creativa e audace.

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di messaggi di cordoglio sui social media. Molti colleghi e amici lo ricordano con affetto per la sua umanità, il suo talento e la sua ironia. Claudio Amendola, suo storico compagno di set ne “I Cesaroni”, ha espresso il suo dolore con parole commoventi, definendolo “un fratello”.

Le cause della morte non sono state ancora rese note, ma da tempo si sapeva dei suoi problemi di salute. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel panorama dello spettacolo italiano.

Antonello Fassari ha saputo raccontare l’anima popolare di Roma e dell’Italia con autenticità e passione, regalando al pubblico personaggi indimenticabili che continueranno a vivere nella memoria collettiva.

Eliana Ronzullo