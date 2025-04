SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è spento oggi, a 90 anni, Antonino Salvatore Sarri. Un lutto che ha coinvolto una famiglia radicata sia a San Martino in Pensilis che a Termoli.

A darne il triste annuncio sono stati i figli Francesco e Angela, il genero Vito e il piccolo Domenico. I funerali avranno luogo domani pomeriggio, venerdì 18 aprile, alle 15.30, presso la chiesa San Pietro Apostolo, a San Martino in Pensilis.