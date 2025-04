‘Again for Palestine’: San Giacomo per Gaza

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. «Tenetevi forte, usciamo l’evento! Il 12 aprile al Bobby’s si torna a parlare di Palestina. Ci uniamo alla campagna 100×100 Gaza, con una giornata ricca di iniziative. Dalle 10.30 murales a cura di @fabio.smo, @croma.artist, @marcokeno, @rapone_pe, @malone6stefano, @don_canee.

Perché i muri dovrebbero esistere solo per essere colorati. Dalle 12 sbarca da Roma a San Giacomo la mostra “This is NOT a watermelon”, a cura del collettivo transfemminista @centocelleurbanmag. Le illustrazioni in mostra andranno al miglior offerente, per finanziare 100×100 Gaza. Alle 18 riflettiamo su donne e resistenza in Palestina. Dialogo con Giulia B. Filpi, giornalista, attivista e traduttrice del libro “Una terra per restare”, di Jadd Hila».