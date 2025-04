«Aiutateci a trovare Zaira, il fratello Sirius sta soffrendo»

TERMOLI. Alla ricerca di Zaira.

«È passata una settimana e non ancora abbiamo notizie di Zaira, nessuna segnalazione, nulla. ci sembra alquanto strano che sia svanita così. Invece lui è Sirius, il fratello di Zaira, da quando non c’è i suoi occhi mostrano tutta la tristezza, veglia davanti la sua cuccia ed abbaia continuamente con la speranza di rivederla insieme ai nostri figli Diletta e Daniel che soffrono tanto per non averla vicino… ci auguriamo che la coscienza di qualcuno si possa aprire affinché riporti Zaira alla sua vera famiglia».