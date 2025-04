TERMOLI. Non è un momento positivo per coloro che smarriscono o subiscono gli allontanamenti di animali domestici e di affezione.

Nella tarda serata di lunedì abbiamo pubblicato l’annuncio per il gatto Danko, di cui non si avevano più tracce a Colle Macchiuzzo dalla mattinata del 7 aprile. Purtroppo, il micio è stato trovato morto, stessa sorte anche per altri due gatti della zona.

I residenti sottolineano i problemi e i rischi derivanti dall’omessa custodia dei cani.