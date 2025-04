TERMOLI. L’Ordine regionale dei Giornalisti del Molise, nella seduta del 31 marzo, ha eletto all’unanimità a vicepresidente, il collega professionista Andrea Nasillo.

La votazione si è resa necessaria dopo le dimissioni per incompatibilità di Cosimo Santimone, al quale va il ringraziamento dell’assemblea per il lavoro svolto. Come si ricorderà, Andrea Nasillo ha già ricoperto il ruolo di tesoriere per metà mandato nel corso del triennio 2020/2023.