Attenti alle truffe nei giorni di festa

MORRONE DEL SANNIO. Dalla sindaca di Morrone del Sannio, Stefania Pedrazzi.

«Gentili tutti, in questi giorni di festa aumentano i tentativi di truffa ai danni dei cittadini più vulnerabili.

In particolare gli anziani vengono contattati da sconosciuti che presentandosi come tecnici o corrieri tentano di introdursi nelle abitazioni alla ricerca di oro. Oppure si fingono ufficiali per estorcere denaro con la minaccia di trattenere figli o nipoti. Vi esortiamo a dubitare di chi non conoscete e ad avvertire immediatamente i Carabinieri».