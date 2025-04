Campomarino-Portocannone: flusso idrico ridotto

CAMPOMARINO-PORTOCANNONE. A causa di una rottura improvvisa lungo la condotta idrica principale, Molise Acque ha comunicato una riduzione del flusso idrico nei Comuni di Portocannone e Campomarino. La riduzione, pari al 50% rispetto alla normale fornitura, è stata annunciata in data 14 aprile 2025 e si prevede che il servizio torni alla normalità entro la tarda mattinata dello stesso giorno.

Gli utenti sono invitati a prendere le opportune misure per affrontare la temporanea carenza d’acqua. Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare il numero 0874 1919702, attivo h24, 7 giorni su 7. GRIM Scarl rimane a disposizione per ulteriori informazioni.