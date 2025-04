Centri di Raccolta e Riuso: gli orari prepasquali

TERMOLI. Orari speciali del Centro di Raccolta e Centro del Riuso per le festività pasquali.

In occasione delle festività pasquali, Centro di Raccolta e Centro del Riuso di Termoli adotteranno un orario di apertura ridotto.

Nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 aprile, l’ecocentro sarà aperto esclusivamente la mattina, con orario dalle ore 10 alle ore 13. Il pomeriggio resterà chiuso.

Si invitano i cittadini a organizzarsi per tempo per il conferimento dei rifiuti, nel rispetto delle nuove disposizioni. Il centro si trova in via Arti e Mestieri n. 27.

Buone feste a tutti, all’insegna del rispetto per l’ambiente!