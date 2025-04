Cinghiali in via Volturno tra abitazioni e autovetture

TERMOLI. Dibattito social molto ampio, a commento della notizia che abbiamo diffuso ieri, relativa all’ordinanza con cui è stata avviata la cosiddetta ‘rimozione selettiva’ dei cinghiali presenti nel contesto urbano, tra via Volturno e via Fortore, per intenderci.

Virale il video che li vedeva correre nella vicina via Pertini, con l’intervento delle guardie ecologiche e la necessaria decisione di contrastare il pericolo che ne deriva, come mostra anche l’ultimo video, quello proprio di via Volturno, con gli ungulati che si aggirano nottetempo tra abitazioni e veicoli parcheggiati.