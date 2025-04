Cordoglio a Larino, Lucia Caterina si è spenta a 41 anni

LARINO. Cordoglio nella comunità di Larino, per la scomparsa, a soli 41 anni, di Lucia Caterina Stelluti, che si era trasferita con la famiglia a Caracas, in Venezuela. La notizia della sua morte si è diffusa ieri in città, col triste annuncio da parte dei suoi familiari: gli zii Lucia, Saverio, Maria, Vito e Michelina.

Lucia Caterina è salita in cielo martedì scorso, 22 aprile.

Una messa di suffragio sarà celebrata il prossimo venerdì, 2 maggio, alle 18.30, nella cattedrale di San Pardo. Termolionline si associa al lutto della famiglia Stelluti.